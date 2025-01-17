В ночь перед Крещением на Южном Урале похолодает до −29 градусов

В ночь с 17 на 18 января ожидается от −17 до −22 градусов мороза, а местами в низинах и до −29. Таким прогнозом поделились в челябинском гидрометцентре.
«Нынешняя зима балует южноуральцев достаточно тёплой, умеренно снежной погодой. Если так дальше пойдёт, этот сезон станет одним из самых тёплых в истории инструментальных наблюдений на территории Южного Урала, — заявил начальник Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ “Уральское УГМС” Валерий Кочегоров. — Такая аномалия связана с частой сменой атмосферных процессов, циклоны и антициклоны надолго не задерживаются. Обычно в январе погоду у нас определяет блокирующий сибирский антициклон, который более чем на 10 дней не дает развиваться осадкам и способствует ясной морозной погоде. Но в этом году такого не происходит. Так будет и на Крещение. К нам зайдёт антициклон, установится достаточно морозная погода. В ночь с 17 на 18 ожидается от −17 до −22 градусов мороза, а местами в низинах и до −29. В ночь на Крещение ожидаем приближение атмосферного фронта, который вызовет новую погодную неустойчивость».
В вечерние часы 18 января столбики термометров достигнут отметок от −15 до −19. Потом начнётся натекание облачности, усиление ветра, местами пойдёт снег, а температура воздуха постепенно поднимется до −12, а днём 19 января ожидается от −3 до −8 градусов.
«Усиление ветра и повышенная влажность повлияют на ощущение температуры, она будет на 3−5 градусов ниже, чем на самом деле, — предупредил Валерий Кочегоров. — В областном центре вечером 17 января будет от −17 до −19 градусов, без существенных осадков. К утру потеплеет до −5,-7 градусов, ветер будет 5−10 м/с».
По данным гидрологической сети, в этом сезоне толщина льда меньше средних многолетних значений. На реках Челябинской области лед тоньше обычного в среднем на 10 см, на озёрах — на 40−50 см. Местами уже сейчас наблюдаются промоины. Поэтому следует проявлять высокую бдительность, находясь на льду.