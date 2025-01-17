В ночь перед Крещением на Южном Урале похолодает до −29 градусов

«Нынешняя зима балует южноуральцев достаточно тёплой, умеренно снежной погодой. Если так дальше пойдёт, этот сезон станет одним из самых тёплых в истории инструментальных наблюдений на территории Южного Урала, — заявил начальник Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ “Уральское УГМС” Валерий Кочегоров. — Такая аномалия связана с частой сменой атмосферных процессов, циклоны и антициклоны надолго не задерживаются. Обычно в январе погоду у нас определяет блокирующий сибирский антициклон, который более чем на 10 дней не дает развиваться осадкам и способствует ясной морозной погоде. Но в этом году такого не происходит. Так будет и на Крещение. К нам зайдёт антициклон, установится достаточно морозная погода. В ночь с 17 на 18 ожидается от −17 до −22 градусов мороза, а местами в низинах и до −29. В ночь на Крещение ожидаем приближение атмосферного фронта, который вызовет новую погодную неустойчивость».