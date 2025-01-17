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Канатную дорогу в Светлогорске закроют на ремонт до 21 февраля

Последний день для катаний — 20 января.

Источник: Светлогорский городской округ

С 20 января по 21 февраля канатную дорогу в Светогорске закрывают. О предстоящем ремонте сообщает администрация Светлогорского округа.

В течение месяца будут проводить профилактику оборудования, разбирать и собирать замки кабинок, проверять и ремонтировать тормозные системы, редукторы и другое.

«За этот месяц канатка будет полностью подготовлена к техническому обследованию экспертной организацией на дальнейшую эксплуатацию, согласно правилам Ростехнадзора», — прокомментировали в администрации муниципалитета.