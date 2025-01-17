Канатную дорогу в Светлогорске закроют на ремонт до 21 февраля

С 20 января по 21 февраля канатную дорогу в Светогорске закрывают. О предстоящем ремонте сообщает администрация Светлогорского округа.
В течение месяца будут проводить профилактику оборудования, разбирать и собирать замки кабинок, проверять и ремонтировать тормозные системы, редукторы и другое.
«За этот месяц канатка будет полностью подготовлена к техническому обследованию экспертной организацией на дальнейшую эксплуатацию, согласно правилам Ростехнадзора», — прокомментировали в администрации муниципалитета.