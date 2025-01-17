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Канатную дорогу через Оку планируют начать строить во II квартале 2025 года

Группа компаний «Урбантех» рассчитывает начать строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде во втором квартале 2025 года.

Источник: ГК Урбантех

Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе компании.

Пока продолжается проектирование, получить заключение госэкспертизы концессионер рассчитывает до конца первого квартала. По уточненным данным, объем инвестиций в проект составит 4,9 млрд рублей. Ранее завершить проектирование планировали осенью 2023 года.

Завершение строительства запланировано на 2026 год. Из-за переноса срока ввода с 2025 года в областном бюджете текущего года расходы на строительство канатной дороги сократили на 204 млн руб., они запланированы на следующий год.

Как писал «Ъ-Приволжье», соглашение о строительстве дороги заключили в феврале 2023 года. Тогда ее стоимость оценивали в 4,3 млрд руб.

В мае 2023 года концессионер сообщил, что стоимость создания увеличилась до 4,6 млрд руб.

строительство