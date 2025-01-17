Новое здание городского суда открылось в Нижнеудинске

В Нижнеудинске 16 января 2025 торжественно открыли новое здание городского суда. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе суда, прошлая постройка сильно пострадала из-за наводнения, которое произошло в 2019 на территории района. Тогда подвал залили грунтовые воды, фундамент наполовину разрушился.
— Это большое событие, мы отмечаем переезд коллектива в новое здание, — поделился начальник Управления Судебного департамента в Иркутской области Сергей Анатольевич Арсентьев. — Мы постарались создать все условия для отправления правосудия и доступа людей к защите своих прав.
Четырехэтажное здание площадью более двух тысяч квадратных метров оборудовано современной техникой. Также специалисты установили подсветку, а на центральном входе поставили скульптуру богини правосудия Фемиды. Важно, что с 13 января 2025 суд работает по адресу: улица Профсоюзная, дом 140.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области отремонтировали более 228 км дорог, ведущих к туристическим местам.