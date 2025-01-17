Новое здание городского суда открылось в Нижнеудинске

— Это большое событие, мы отмечаем переезд коллектива в новое здание, — поделился начальник Управления Судебного департамента в Иркутской области Сергей Анатольевич Арсентьев. — Мы постарались создать все условия для отправления правосудия и доступа людей к защите своих прав.