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В Красноярске планируют увеличить число отделений почты для выдачи пенсий

Пока получить пенсии наличными можно лишь в шести филиалах почты.

Источник: Reuters

В Красноярске планируется увеличить количество отделений почты, где можно получать пенсию. Об этом сообщил депутат ЗС Красноярского края Илья Зайцев.

Парламентарий предложил коллегам по комитету рассмотреть вопрос о проблемах, связанных с оптимизацией работы почты, на заседании 21 января.

Зайцев добавил, что с 1 марта ожидается увеличение числа почтовых отделений, где можно будет получать пенсию тем, кто по каким-то причинам отказывается от зачисления пенсионных выплат на банковскую карту. Число таких филиалов может вырасти с 6 до 13. По данным депутата, в отделениях почты пенсию получают 83 тысячи человек.

Отметим, что с декабря 2024 года пенсию стали выдавать лишь в нескольких специализированных почтовых отделениях в городе.

Ранее сообщалось об индексации пенсий в Красноярском крае. В среднем пенсии увеличились на 1,9 тысяч рублей.