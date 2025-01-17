В Красноярске планируют увеличить число отделений почты для выдачи пенсий

Зайцев добавил, что с 1 марта ожидается увеличение числа почтовых отделений, где можно будет получать пенсию тем, кто по каким-то причинам отказывается от зачисления пенсионных выплат на банковскую карту. Число таких филиалов может вырасти с 6 до 13. По данным депутата, в отделениях почты пенсию получают 83 тысячи человек.