Нижегородцев просят не верить фейкам об отравленной бутилированной воде

Ложная информация начала распространяться с Красноярска. Ее уже опроверг местный Роспотребнадзор. Как стало известно, пользователи соцсетей получают анонимные голосовые сообщения с пометкой «часто пересылаемое». Также в переписке содержится фотографии с бутилированной водой.