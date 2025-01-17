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Нижегородцев просят не верить фейкам об отравленной бутилированной воде

Ранее ложная информация начала распространяться в Красноярске.

Жителей Нижегородской области попросили не верить фейкам об отравленной бутилированной воде бренда «Святой источник». Об этом сообщается в телеграм-канал «Бокал прессека».

Ложная информация начала распространяться с Красноярска. Ее уже опроверг местный Роспотребнадзор. Как стало известно, пользователи соцсетей получают анонимные голосовые сообщения с пометкой «часто пересылаемое». Также в переписке содержится фотографии с бутилированной водой.

Нижегородцев призвали не распространять фейки и критически относиться к сомнительным сообщениям.

Ранее мы писали, что фейки о смертельных духах начали распространяться в Нижегородской области в прошлом году.