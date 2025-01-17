В Воронеже из-за гололеда пострадали сотни людей

С 9 по 15 января 2025 года в Воронежской области зафиксирован всплеск травматизма, связанного с гололедом, рассказали медики.
По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, 237 местных жителей пострадали из-за скользких дорог и тротуаров. Большинство обратившихся за медицинской помощью получили ее амбулаторно, однако 25 пациентам потребовалась госпитализация для дальнейшего лечения.
В общей сложности, за указанный период, в медицинские учреждения региона с различными травмами обратились 2947 человек. Из них 1964 случая зафиксировано в городе Воронеже, что свидетельствует о высокой концентрации пострадавших в областном центре. Кроме того, за неделю было зарегистрировано 4 случая переохлаждения и 1 случай обморожения. К сожалению, один человек, пострадавший от переохлаждения, также нуждался в стационарном лечении.
Эти цифры подчеркивают серьезность последствий гололеда и необходимость повышенной осторожности в зимний период. В связи с неблагоприятными погодными условиями, региональные власти и экстренные службы призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности при передвижении по улицам.
Следует отметить, что ранее в Воронежской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждали о двух факторах риска: налипании мокрого снега и гололеде/гололедице. Период повышенной опасности был установлен с 18:00 четверга, 16 января, до 06:00 пятницы, 17 января. Налипание мокрого снега могло привести к образованию наледи и затруднению передвижения как для пешеходов, так и для автомобилистов. Гололед и гололедица, в свою очередь, представляют серьезную угрозу для здоровья, так как увеличивают риск падений и получения травм.
Медицинские службы региона работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременную и качественную помощь всем пострадавшим. Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от перемещений по скользким участкам, использовать обувь с нескользящей подошвой, и соблюдать предельную осторожность на дорогах и тротуарах. Необходимо также следить за обновлениями прогноза погоды и прислушиваться к рекомендациям экстренных служб.