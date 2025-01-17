В Воронеже из-за гололеда пострадали сотни людей

Следует отметить, что ранее в Воронежской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждали о двух факторах риска: налипании мокрого снега и гололеде/гололедице. Период повышенной опасности был установлен с 18:00 четверга, 16 января, до 06:00 пятницы, 17 января. Налипание мокрого снега могло привести к образованию наледи и затруднению передвижения как для пешеходов, так и для автомобилистов. Гололед и гололедица, в свою очередь, представляют серьезную угрозу для здоровья, так как увеличивают риск падений и получения травм.