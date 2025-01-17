Таксисты из Новосибирска устраивают забастовки из-за больших комиссий агрегатора

Проблема доходов в такси усугубляется последние несколько лет. Агрегаторы не повышают цены на поездки, чтобы не потерять пассажиров, вводя дешевые тарифы, такие как поездки с попутчиком. В то же время водителям не предлагают выгодных бонусов, а базовые тарифы не покрывают их расходы.