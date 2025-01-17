Погода в Челябинской области 18 января будет потенциально опасной

По информации синоптиков, погоду будет определять область высокого давления: ясная и тихая погода поспособствует интенсивному ночному выхолаживанию, при этом есть вероятность возникновения туманов. «В воскресенье погода начнет меняться в связи с приближением теплого фронта. В вечерние часы 18 января температура воздуха ожидается низкой, затем на западе прогнозируется натекание облачности, усиление ветра, местами начнется снег, а температура воздуха постепенно будет подниматься. С прохождением фронта в понедельник ожидаются снегопады и усиление ветра», — описали метеорологическую обстановку на ближайшие дни специалисты.