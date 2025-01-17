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Погода в Челябинской области 18 января будет потенциально опасной

Погода в Челябинской области 18 января будет потенциально опасной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 39% 763 мм рт. ст. +4°

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации синоптиков, погоду будет определять область высокого давления: ясная и тихая погода поспособствует интенсивному ночному выхолаживанию, при этом есть вероятность возникновения туманов. «В воскресенье погода начнет меняться в связи с приближением теплого фронта. В вечерние часы 18 января температура воздуха ожидается низкой, затем на западе прогнозируется натекание облачности, усиление ветра, местами начнется снег, а температура воздуха постепенно будет подниматься. С прохождением фронта в понедельник ожидаются снегопады и усиление ветра», — описали метеорологическую обстановку на ближайшие дни специалисты.

В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков, ночью и утром местами образуются туманы, изморозь. Ветер южный, его скорость 2−7 м/с, днем на севере локально порывы до 10 м/с.

Температура воздуха 18 января ночью минус 19−24, в низинах — до 29 градусов, днем минус 8−13, в низинах — до 17 градусов.

Ранее сообщалось, что 17—18 января погода ожидается вполне зимняя: при свежевыпавшем снеге и хорошем морозце на 8−10 градусов ниже, чем 16 января; 19—20 января очередной атмосферный фронт накроет Уральский регион облачностью, погода смягчится, вероятен небольшой снег, но немного усилится ветер — днем порывы 11−13 м/с; 21—22 января вновь станет холоднее.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.