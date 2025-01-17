Житель НСО получил условный срок за кражу силоса на кабриолете

На следующий день двое полицейских установили личность грабителя, прибыли к нему домой и потребовали проследовать с ними в отдел, однако по пути туда подсудимый открыл заднюю дверь машины и попытался выпрыгнуть, ударив схватившего его полицейского локтем в лицо.