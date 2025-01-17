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Житель НСО получил условный срок за кражу силоса на кабриолете

Кроме того, с него взыскали 30 тыс. рублей за применение насилия в отношении полицейского.

Источник: Freepik

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении местного жителя Владимира Тельбуха по обвинению в грабеже и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

Как было установлено судом, вечером 24 января 2024 года мужчина похитил с территории фермы в деревне Токаревка 375 килограмм силоса стоимостью 1057 рублей 50 копеек, принадлежащего АО «Калиновское», погрузив его в переделанный под кабриолет ВАЗ 2106 без номеров.

Свидетелем преступления стал директор предприятия, который безуспешно попытался остановить автомобиль Тельбуха, после чего обратился в полицию.

На следующий день двое полицейских установили личность грабителя, прибыли к нему домой и потребовали проследовать с ними в отдел, однако по пути туда подсудимый открыл заднюю дверь машины и попытался выпрыгнуть, ударив схватившего его полицейского локтем в лицо.

После этого, когда автомобиль остановился, Тельбух снова ударил полицейского в область живота.

В результате его действия были квалифицированы как грабеж и применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По совокупности преступлений Тельбуху назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Кроме того, в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда взыскано 30000 рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в Судебном департаменте.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске вынесен приговор мигранту-мяснику за дискредитацию ВС РФ.