Что почём: навага пришла в Хабаровский край

На Дальнем Востоке начался промысел наваги. Традиционно к промыслу этой рыбы в сезон приступают к добыче на Камчатке и у берегов Сахалина. После вылова она поступает на рыболовецкие артели, а уже оттуда её везут в том числе и в наш регион. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» посетил несколько мест, где покупателям предлагают приобрести свежую навагу.
— В Хабаровском крае навагу добывают в Тугуро-Чумиканском районе, но это происходит в мае. А вот на Сахалине и Камчатке эту рыбу начинают вылавливать уже зимой. И в магазине можно принять решение, какую именно навагу лучше брать. Есть мелкая, ее называют «рассыпуха», она добывается подледным ловом, она вкуснее, чем та, которая вылавливается в открытой воде. Еще момент — цвет брюха: белый или желтоватый, это говорит о свежести улова. Если желтый, то вылов был уже достаточно давно, — рассказал глава региональной Ассоциации рыбодобытчиков Хабаровского края Сергей Рябченко.
Цена на навагу в Хабаровске отличается в разы. И, как ни странно, самая дорогая на центральном рынке — 200 рублей за килограмм, но там эта самая «рассыпуха» с побережья Сахалина.
На втором месте по цене находится рынок на перекрестке улиц Краснореченской и Суворова, там эта «кошачья» рыба обойдется в 180 рублей за килограмм. В сети супермаркетов «Пятерочка» предлагают навагу не с Сахалина, как в большинстве торговых точек в Хабаровске, а с Камчатки, но она более раннего улова — ноября прошлого года. Там покупатели могут приобрести навагу за 89,99 рублей.
Самая же низкая цена в магазине доступной рыбы на перекрестке улицы Запарина и Уссурийского бульвара: «Хабаровский рыбак»: 59,90 рублей за килограмм.
Еще одна популярная рыба — корюшка — тоже начала поступать на прилавки хабаровских магазинов, однако пока она есть далеко не везде, и цена на нее отличается в разы: от 1500 до 3000 рублей за вяленую рыбу и от 700 рублей — за свежую.