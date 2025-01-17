Что почём: навага пришла в Хабаровский край

— В Хабаровском крае навагу добывают в Тугуро-Чумиканском районе, но это происходит в мае. А вот на Сахалине и Камчатке эту рыбу начинают вылавливать уже зимой. И в магазине можно принять решение, какую именно навагу лучше брать. Есть мелкая, ее называют «рассыпуха», она добывается подледным ловом, она вкуснее, чем та, которая вылавливается в открытой воде. Еще момент — цвет брюха: белый или желтоватый, это говорит о свежести улова. Если желтый, то вылов был уже достаточно давно, — рассказал глава региональной Ассоциации рыбодобытчиков Хабаровского края Сергей Рябченко.