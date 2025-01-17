Новые вагоны пополнили фирменные поезда «Волга» и «Поволжье»

В новых вагонах есть системы климат-контроля, душ и экологически чистые туалеты, контейнеры для раздельного сбора мусора и пурифаеры — приборы для очистки, кипячения и охлаждения воды. Каждое место оснащено светильниками, розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, табличками со шрифтом Брайля.