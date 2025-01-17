Новые вагоны пополнили фирменные поезда «Волга» и «Поволжье»

Составы фирменных поездов «Волга» и «Поволжье», которые курсируют по Нижегородской области, пополнились новыми вагонами. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Поезд «Волга» соединяет Нижний Новгород и Санкт-Петербург, «Поволжье» — Казань и северную столицу. Для них поступило 38 вагонов: 18 плацкартных, 14 купейных и шесть штабных с купе, адаптированными для маломобильных пассажиров.
В новых вагонах есть системы климат-контроля, душ и экологически чистые туалеты, контейнеры для раздельного сбора мусора и пурифаеры — приборы для очистки, кипячения и охлаждения воды. Каждое место оснащено светильниками, розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, табличками со шрифтом Брайля.
Очистка поступающего снаружи воздуха проводится с помощью двухступенчатой системы фильтрации, которая удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживают воздух ультрафиолетовые лампы, безопасные для людей.