В Башкирии снизились цены на помидоры

В Башкирии изменились цены на продукты. Так, например, с начала года в магазинах подешевели помидоры. По данным Башстата, килограмм овоща стоит теперь на 1,21% меньше, в среднем 222,84 рубля.
На втором месте среди наиболее подешевевших продуктов оказались детские сухие смести. С 1 по 13 января их стоимость упала на 1,04%. Теперь они стоят около 1 098 рублей. Незначительно подешевело и подсолнечное масло. Литр продукта снизился на 0,91% и теперь в среднем стоит 134,67 рубля.
Также доступнее стали бананы и черный чай (-0,7%).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.