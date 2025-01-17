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В Башкирии снизились цены на помидоры

Башстат обнародовал топ-5 самых подешевевших продуктов с начала года.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменились цены на продукты. Так, например, с начала года в магазинах подешевели помидоры. По данным Башстата, килограмм овоща стоит теперь на 1,21% меньше, в среднем 222,84 рубля.

На втором месте среди наиболее подешевевших продуктов оказались детские сухие смести. С 1 по 13 января их стоимость упала на 1,04%. Теперь они стоят около 1 098 рублей. Незначительно подешевело и подсолнечное масло. Литр продукта снизился на 0,91% и теперь в среднем стоит 134,67 рубля.

Также доступнее стали бананы и черный чай (-0,7%).

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