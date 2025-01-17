В Башкирии снизились цены на помидоры

На втором месте среди наиболее подешевевших продуктов оказались детские сухие смести. С 1 по 13 января их стоимость упала на 1,04%. Теперь они стоят около 1 098 рублей. Незначительно подешевело и подсолнечное масло. Литр продукта снизился на 0,91% и теперь в среднем стоит 134,67 рубля.