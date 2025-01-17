Пермский край и Минобрнауки заключили соглашение о сотрудничестве в ПГНИУ

На стратегической сессии, прошедшей в Пермском университете, глава Пермского края Дмитрий Махонин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписали соглашение о сотрудничестве.
17 января в ПГНИУ открылась стратегическая сессия «Университеты и молодёжь: стратегические приоритеты развития Пермского края». В ней приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и два федеральных министра: глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
После обсуждения перспектив взаимодействия вузов, будущих работодателей и государственных структур в вопросах высшего образования и развития молодёжной политики Дмитрий Махонин и Валерий Фальков поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Соглашение между регионом и федеральным министерством предполагает сотрудничество в развитии инфраструктуры организаций высшего образования в Пермском крае в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».