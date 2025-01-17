Пермский край и Минобрнауки заключили соглашение о сотрудничестве в ПГНИУ

После обсуждения перспектив взаимодействия вузов, будущих работодателей и государственных структур в вопросах высшего образования и развития молодёжной политики Дмитрий Махонин и Валерий Фальков поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Соглашение между регионом и федеральным министерством предполагает сотрудничество в развитии инфраструктуры организаций высшего образования в Пермском крае в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».