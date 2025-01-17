Ряд продуктов подорожали в Ростовской области с начала нового года

В Ростовской области с начала нового года изменились цены на некоторые продукты. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за декабрь 2024 года и 13 января 2025 года.
Оказалось, что сыры твердые, полутвердые и мягкие подорожали почти на 18 рублей. В конце декабря этот товар продавался по 840,57 рубля, а уже ближе к середине января он стоил 858,55 рубля.
Десяток куриных яиц ранее в среднем продавали по 116,35 рубля, а более свежая цена по региону достигла 120,87 рубля. Разница составила 4,52 рубля.
Стоимость сливочного масла изменилась на 11,96 рубля (было 1045,29 рубля, стало 1057,25 рубля). Также обновились цены на говядину, свинину, охлажденных и мороженых кур. Разница в цене в разных случаях варьировалась от 33 копеек до 1,4 рубля.