В Хабаровске ускорят ремонт дорог на 60-летии Октября и Ленинградской

В прошлом году на проспекте 60-летия Октября обновили участок длиной 1,86 км. В этом году работы продолжатся на отрезке в 3,2 км — от улицы Машинистов до переулка Гаражного. Здесь заменят бордюры, модернизируют освещение и светофоры, установят новые остановки, уложат асфальт и железобетонные водоотводные лотки.