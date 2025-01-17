В Хабаровске ускорят ремонт дорог на 60-летии Октября и Ленинградской

В Хабаровске продолжат обновление двух ключевых объектов дорожной инфраструктуры — проспекта 60-летия Октября и путепровода по улице Ленинградской, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Работы выполняются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Ремонт начался в предыдущие годы по проекту “Безопасные качественные дороги”. Благодаря дополнительному финансированию, выделенному по поручению губернатора Дмитрия Демешина, сроки реконструкции сокращены. Проспект 60-летия Октября завершат в 2026 году вместо 2028-го, а путепровод по улице Ленинградской — уже в этом году», — сообщили в краевом Минтрансе.
В прошлом году на проспекте 60-летия Октября обновили участок длиной 1,86 км. В этом году работы продолжатся на отрезке в 3,2 км — от улицы Машинистов до переулка Гаражного. Здесь заменят бордюры, модернизируют освещение и светофоры, установят новые остановки, уложат асфальт и железобетонные водоотводные лотки.
Путепровод «Ленинградская — Проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе» связывает основные транспортные артерии города. В прошлом году обновили покрытие и защитные слои бетонных конструкций. В 2025-м начнут комплексный ремонт съездов с развязки.
Эти участки входят в «Атлас проблемных объектов края» («Атлас 27»), разработанный по поручению главы региона.