Жители Нефтяников в Омске дышали ядовитыми выбросами

Согласно информации от Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в Советском округе уровень хлорида водорода составил 1,6 ПДК.
В то же время, специалисты отмечают, что, несмотря на превышение, уровень загрязнения воздуха в городе остаётся на низком уровне. Прогнозы на ближайшие дни, 17, 18 и 19 января, также предсказывают низкий уровень загрязнения.
В условиях превышения предельно допустимой концентрации омичам рекомендуется избегать прогулок с детьми вблизи дорог, проводить больше времени на свежем воздухе за пределами города или в парке, а также ограничивать время, проведенное на улице.
Ранее мы сообщали, что управление Роспотребнадзора предупредило о возможном появлении в магазинах Омска красной икры, не соответствующей установленным требованиям.