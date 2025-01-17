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Жители Нефтяников в Омске дышали ядовитыми выбросами

15 января 2025 года в Омске зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в атмосфере.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно информации от Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в Советском округе уровень хлорида водорода составил 1,6 ПДК.

В то же время, специалисты отмечают, что, несмотря на превышение, уровень загрязнения воздуха в городе остаётся на низком уровне. Прогнозы на ближайшие дни, 17, 18 и 19 января, также предсказывают низкий уровень загрязнения.

В условиях превышения предельно допустимой концентрации омичам рекомендуется избегать прогулок с детьми вблизи дорог, проводить больше времени на свежем воздухе за пределами города или в парке, а также ограничивать время, проведенное на улице.

Ранее мы сообщали, что управление Роспотребнадзора предупредило о возможном появлении в магазинах Омска красной икры, не соответствующей установленным требованиям.

экология