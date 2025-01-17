Что посмотреть в Салехарде в 2025 году

Затем, погрузившись в автобус, мы двинулись на Этностойбище «Мув Тай» — обедать и ужинать национальными блюдами хантов, смотреть на заледеневшую Обь и в белоснежную даль тундры, кататься на оленях, строить чум, смеяться, примерять национальные костюмы и много общаться с местными. Дегустируя свежайшую строганину из пыжьяна, гости с интересом слушали из первых уст рассказ о сочетании традиционного образа жизни коренных народов с использованием благ цивилизации — и том, какая у этого цена. Оказалось, что, помимо других удобств, незаменимыми в быту кочевников стали спутниковые навигаторы, с помощью которых они отслеживают свое местоположение, планируют маршруты и возвращаются в лагерь, а также обращаются за медицинской помощью. С другой стороны, используя новые технологии, коренные народы впадают от них в зависимость — и теряют необходимые для выживания в тундре навыки.