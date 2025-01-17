Гродненская область продлила разрешение на вывоз продуктов в Литву и Польшу. Это следует из решения Гродненского областного исполнительного комитета № 5 от 10 января 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что у физических лиц будет возможность без ограничений вывозить продукты в Литву и Польшу до 31 декабря 2025 года. Также говорится, что указанное решение власти Гродненской области согласовали с Государственным пограничным комитетом и Государственным таможенным комитетом.
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