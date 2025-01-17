Режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет от эмфиземы легких

Сериал «Незаписанная ночь», над которым постановщик трудился несколько лет назад, в итоге был отменен Netflix, поэтому последней состоявшейся экранной работой Линча стало камео в «Фабельманах», автобайопике Стивена Спилберга. Линч, согласившийся на небольшую роль в обмен на пачку любимых Cheetos, появляется под занавес картины в образе Джона Форда — крупнейшего постановщика вестернов и единственного в истории обладателя четырех режиссерских «Оскаров». Не скрывая раздражения и почти не выныривая из табачного дыма, Форд-Линч объясняет юному Сэмми Фабельману (в котором Спилберг прозрачно зашифровал себя), как нужно ставить кадр: «Когда горизонт снизу, это интересно. Когда горизонт сверху, это интересно. Когда горизонт посередине, это обосраться как скучно. Что ж, удачи тебе. И проваливай к черту из моего кабинета!».