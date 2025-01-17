Жителей Иркутской области опросят по вопросам семейных доходов

Кстати, результаты за 2022 показали, что 71,4% дохода жители региона получают, работая. Еще четверть приходится на соцвыплаты. Также специалисты выяснили, что на уровень жизни влияет образование, которое получил глава семьи. Человек с оконченным высшим получал более 35 тысяч рублей в месяц, а те, у кого не было основного общего — менее 16 тысяч на каждого члена семьи.