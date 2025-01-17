Жителей Иркутской области опросят по вопросам семейных доходов

Жителей Иркутской области опросят по вопросам доходов и участия в социальных программах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.
Напомним, каждый год для получения достоверной информации специалисты узнают о доходах семей, в 2025 опрос пройдет с 18 по 31 января. На территории региона информацию предоставят 840 домохозяйств, отобранных случайным образом.
— Как все это будет проходить? Интервьюеры узнают о доходах и их источниках, сколько человек зарабатывают деньги в семье, о натуральных поступлениях товаров и услуг собственного производства в денежном эквиваленте, о пенсиях и социальных пособиях, выплаченных налогах и налоговых льготах, — уточнили в пресс-службе Иркутскстата.
Все то, что расскажут опрашиваемые строго конфиденциально. Анкеты, которые придется заполнить, будут двух видов: для людей 16 лет и старше.
Кстати, результаты за 2022 показали, что 71,4% дохода жители региона получают, работая. Еще четверть приходится на соцвыплаты. Также специалисты выяснили, что на уровень жизни влияет образование, которое получил глава семьи. Человек с оконченным высшим получал более 35 тысяч рублей в месяц, а те, у кого не было основного общего — менее 16 тысяч на каждого члена семьи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тарифы на оплату ЖКХ повысят в Тайшете с 1 июля.