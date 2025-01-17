В Перми не могут начать ремонт труб после потопа из-за припаркованных авто

Ремонт труб после потопа в Перми не могут начать из-за припаркованных авто, сообщили perm.aif.ru в «Новогор-Прикамье».
Речь идёт о потопе, который случился утром 17 января. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с мощными потоками воды, которые стекают по двору дома по улице Самолётной. На кадрах было видно, что вода также попала в автомобиль, припаркованный во дворе.
В ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье» perm.aif.ru рассказали, что авария случилась утром в доме № 32. Для устранения потопа коммунальные службы отключили подачу воды в несколько домов. Как оказалось, сотрудники компании не смогли сразу приступить к ремонту на месте аварии из-за припаркованных автомобилей.
«Ремонтные работы пока не начались, так как подъезд спецтехники для ремонта затруднён из-за оставленных во дворе автомобилей. Чтобы приступить к восстановительным работам, сотрудники “НОВОГОРа” организовали эвакуацию машин, владельцы которых не убрали их», — сообщили perm.aif.ru в компании.
Сейчас утечка устранена. После эвакуации автомобиля, когда спецтехника сможет подобраться к месту аварии, коммунальная служба начнёт земляные работы для устранения аварии.