В Перми не могут начать ремонт труб после потопа из-за припаркованных авто

Речь идёт о потопе, который случился утром 17 января. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с мощными потоками воды, которые стекают по двору дома по улице Самолётной. На кадрах было видно, что вода также попала в автомобиль, припаркованный во дворе.