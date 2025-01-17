Храм-часовня будет построен на месте упокоения святой Валентины Минской

В 2026 году исполнится 20 лет с момента канонизации белорусской святой. Она была канонизирована по благословению первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета 6 февраля 2006 года — через 40 лет после смерти.
«В Беларуси открыт благотворительный счет, куда принимаются пожертвования на строительство храма-часовни на месте упокоения блаженной Валентины Минской».
Там отметили, что могилка Матушки Валентины на сельском кладбище в Дзержинском районе (Минская область) является известным местом паломничества. По воскресеньям там служат молебны с чином освящения воды. На все большие церковные праздники, а также дни, связанные с Валентиной Минской, место ее упокоения верующие украшают цветами.
Каждый год 6 февраля в день ее смерти на месте ее упокоения служатся молебны, которые возглавляет предстоятель БПЦ.
Предсказания блаженной Валентины Минской
В БПЦ рассказали, что первые свидетельства о чудесах Валентины Минской относятся еще к довоенному времени. Она предсказывала начало ВОВ, а также иные знаковые для страны перемены.
Современники Сулковской рассказывали, что еще во время Великой Отечественной войны к ней приходили односельчанки и просили «посмотреть», живы ли их мужья, сыновья. Также есть свидетельства о том, что она предсказала смерти известных людей.
«Птица летела и упала над Москвой» — так сказала она за пару дней до смерти Сталина".
Предсказала они и смерть Калинина
Валентину Минскую часто сравнивают с блаженной Ксенией Петербургской, которая также говорила образными фразами с глубоким смыслом.
У святой Валентины Минской просят здоровья, благополучия, спасения от одержимости. Есть специальная молитва этой святой.