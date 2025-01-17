В Севастополе вслед за паромом остановили катера

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии “Радиогорка — Артбухта” с 11:20 приостанавливает движение», — говорится в сообщении.
С 09:45 из-за непогоды в Севастополе был остановлен паром.
По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15−17 м/с.
При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.