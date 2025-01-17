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В Севастополе вслед за паромом остановили катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров в Севастополе остановили из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии “Радиогорка — Артбухта” с 11:20 приостанавливает движение», — говорится в сообщении.

С 09:45 из-за непогоды в Севастополе был остановлен паром.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15−17 м/с.

При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.