Хабиров утвердил состав комиссий по постановке на воинский учет в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составе комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Документ появился на портале правовой информации.
Уточняется, что для каждого города и района будет сформирована своя комиссия. Возглавлять состав, в который войдут представители администраций муниципалитетов и врачи, будут военные комиссары.
Указ утверждает и основной, и резервный составы комиссий.
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