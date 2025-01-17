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Хабиров утвердил состав комиссий по постановке на воинский учет в Башкирии

Комиссии сформированы для каждого города и района.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составе комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Документ появился на портале правовой информации.

Уточняется, что для каждого города и района будет сформирована своя комиссия. Возглавлять состав, в который войдут представители администраций муниципалитетов и врачи, будут военные комиссары.

Указ утверждает и основной, и резервный составы комиссий.

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