По стенам пошли трещины: в Надеждинском районе учащихся школы перевели на дистант

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала, что во Владивостоке прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении владельца незаконного кафе «Шахризода» на Верхнепортовой. С января 2022 по октябрь 2024 года фигурант дела самовольно занял объект культурного наследия федерального значения — пороховой погреб «Шкотовский». На площади примерно в 500 квадратных метров он обустроил кафе с нарушениями требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.