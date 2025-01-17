По стенам пошли трещины: в Надеждинском районе учащихся школы перевели на дистант

Учащихся шестой школы пос. Новый Надеждинского района Приморья перевели на дистанционное обучение. Прокуратура проверила техническое состояние здания образовательного учреждения и нашла трещины. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.
Комиссия визуально осмотрела здание и на втором этаже обнаружила трещины в стенах. Школу построили в 1983 году, поэтому принято решение, чтобы школу осмотрели эксперты.
Директору образовательной организации внесли предостережение, школьников отправили по домам.
Школа уже заключила контракт на проведение технического обследования помещений.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала, что во Владивостоке прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении владельца незаконного кафе «Шахризода» на Верхнепортовой. С января 2022 по октябрь 2024 года фигурант дела самовольно занял объект культурного наследия федерального значения — пороховой погреб «Шкотовский». На площади примерно в 500 квадратных метров он обустроил кафе с нарушениями требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.