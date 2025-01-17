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Результаты концессии в Петербурге: в Выборгском районе появилась школа на 550 мест

В Выборгском районе ввели в эксплуатацию седьмое здание школы в жилом комплексе «Северная долина». Учреждение на 550 мест стало первым социальным объектом, возведенным застройщиком «Главстрой Санкт-Петербург» в рамках концессионного соглашения.

Проектирование и строительство седьмой школы ЖК «Северная долина» велось застройщиком по концессионному соглашению с Правительством Санкт-Петербурга и Газпромбанком в рамках национального проекта «Образование» при софинансировании из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования».

В здании школы, общая площадь которого составляет около 18 тыс. кв. м, располагаются 22 учебных класса, специализированные кабинеты, библиотека с читальным залом, актовый зал и спортивный кластер с двумя бассейнами, залами для физкультуры и хореографии. Первые уроки для юных горожан начнутся уже в 2025 году.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова, возведение социальных объектов — одно из приоритетных направлений работы банка. В частности, Газпромбанк принимает активное участие в федеральной программе по модернизации и развитию инфраструктуры образования. Представитель финансовой организации считает, что их реализация позволит повысить качество образовательного процесса, создать комфортную и технологичную среду для развития детей.

Строительство учебного заведения в Толубеевском проезде стало первым опытом сотрудничества девелопера по концессионному соглашению в рамках программы «Развитие образования», рассказал директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Сергей Крупин. Он уверен, что государственно-частное партнерство поспособствует развитию социальной инфраструктуры жилого комплекса и обеспечит его жителей современным образовательным пространством в непосредственной близости от дома.

Напомним, в минувшем 2024-м застройщик ввел в эксплуатацию четыре соцобъекта в Выборгском районе — две школы и два детских сада. В этом году компания планирует достроить еще одну школу на 825 мест вблизи «Северной долиной». Всего в «Северной долине» было построено 19 социальных объектов.

строительство
образование