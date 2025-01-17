Результаты концессии в Петербурге: в Выборгском районе появилась школа на 550 мест

Напомним, в минувшем 2024-м застройщик ввел в эксплуатацию четыре соцобъекта в Выборгском районе — две школы и два детских сада. В этом году компания планирует достроить еще одну школу на 825 мест вблизи «Северной долиной». Всего в «Северной долине» было построено 19 социальных объектов.