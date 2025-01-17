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По субсидиям из Калининграда можно улететь в пять новых городов

В 2025 году планируется перевезти 280 тысяч пассажиров в рамках программы субсидирования.

Источник: Пресс-служба аэропорта Храброво

В 2025 году из/в Калининградской области планируется перевезти более 280 тысяч пассажиров в рамках программы субсидирования авиаперевозок.

Это на 23% больше, по сравнению с прошлым годом.

«В этом году значительно расширилась география полетов. К действующим двенадцати маршрутам добавлены пять новых: Волгоград, Уфа, Чебоксары, Калуга и Апатиты», — сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.

В 2024 году в рамках программ субсидирования авиаперевозок из/в Калининградской области было перевезено 233 815 пассажиров.