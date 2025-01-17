По субсидиям из Калининграда можно улететь в пять новых городов

В 2025 году из/в Калининградской области планируется перевезти более 280 тысяч пассажиров в рамках программы субсидирования авиаперевозок.
Это на 23% больше, по сравнению с прошлым годом.
«В этом году значительно расширилась география полетов. К действующим двенадцати маршрутам добавлены пять новых: Волгоград, Уфа, Чебоксары, Калуга и Апатиты», — сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.
В 2024 году в рамках программ субсидирования авиаперевозок из/в Калининградской области было перевезено 233 815 пассажиров.