23 моста в Петербурге отметят юбилеи в 2025 году

Почти десять лет прошло с того момента, как в Петербурге решили отмечать юбилеи мостов. Эту традицию заложили в конце 2016 года, когда праздновали 100-летие Дворцового моста. В этом году круглые даты с момента открытия или масштабной реконструкции отметят 23 переправы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Мосты — один из символов нашего города. С каждым связаны свои легенды и приметы. И почти каждый отличают индивидуальные технические решения, отражающие историю мостостроения, достижения инженерной мысли своего времени.
Так, в 2025 году свой 185-летний юбилей отпразднуют 3-й Елагин мост и Певческий мост. Благовещенский мост встретит свое 175-летие. Столько же исполнится Большому Крестовскому мосту. У Гренадерского моста сразу две внушительные даты — 120 лет первой постоянной переправе через Большую Невку и 50 лет современному мосту. Одну из самых внушительных дат — 200-летие — отметит 1-й Инженерный мост. Но три малых моста в центре Северной столице — Пикалов, Торговый и Матвеев — обошли его. Им исполнится 240 лет.
Также красивые даты встретят мост Александра Невского — 60 лет, пешеходные Краснофлотский, Таракановский и Борисов мосты — 65, 50 и 35 лет соответственно. А самым молодым юбиляром стал Матисов мост, которому исполнится всего 25 лет.