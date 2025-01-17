23 моста в Петербурге отметят юбилеи в 2025 году

Так, в 2025 году свой 185-летний юбилей отпразднуют 3-й Елагин мост и Певческий мост. Благовещенский мост встретит свое 175-летие. Столько же исполнится Большому Крестовскому мосту. У Гренадерского моста сразу две внушительные даты — 120 лет первой постоянной переправе через Большую Невку и 50 лет современному мосту. Одну из самых внушительных дат — 200-летие — отметит 1-й Инженерный мост. Но три малых моста в центре Северной столице — Пикалов, Торговый и Матвеев — обошли его. Им исполнится 240 лет.