Как пройдут крещенские купания при крещенских оттепелях во Владивостоке — адреса и время

На главной городской набережной купель открывается по адресу: ул. Набережная, 7а, стр. 6, у клуба зимнего плавания «Косатка-ДВ». Прорубь для омовения откроется 18 января в 22:00, будет работать до 2:00.
При монтаже подмостков для проруби у рабочих сейчас возникают проблемы из-за тёплой погоды: лёд проседает, мостки приходится выравнивать новыми досками, и эта конструкция выглядит не очень устойчиво. Но у рабочих ещё есть время применить смекалку. Купание в проруби по этому адресу пока не отменяются.
Вторую купель оборудуют на острове Русский у Свято-Серафимовского мужского монастыря (Подножье, 9). Окунуться в неё все желающие смогут 19 января с 12 до 14 часов. На этот период будет ограничено движение транспортных средств по острову на участке дороги от дома № 9 до дома № 28 по улице поселок Подножье.