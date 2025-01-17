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Как пройдут крещенские купания при крещенских оттепелях во Владивостоке — адреса и время

Крещение в этом году на юге Приморья ожидается необычайно тёплым, с оттепелями в дневные часы. Из-за тёплой погоды и периодов сильного ветра, который отрывает куски припайного льда, запрет выхода на лёд в открытой части Амурского залива во Владивостоке запрещён на протяжении всей зимы. Тем не менее традиционную купель в районе Спортивной гавани оборудуют, рядом будут дежурить спасатели и медики, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На главной городской набережной купель открывается по адресу: ул. Набережная, 7а, стр. 6, у клуба зимнего плавания «Косатка-ДВ». Прорубь для омовения откроется 18 января в 22:00, будет работать до 2:00.

При монтаже подмостков для проруби у рабочих сейчас возникают проблемы из-за тёплой погоды: лёд проседает, мостки приходится выравнивать новыми досками, и эта конструкция выглядит не очень устойчиво. Но у рабочих ещё есть время применить смекалку. Купание в проруби по этому адресу пока не отменяются.

Вторую купель оборудуют на острове Русский у Свято-Серафимовского мужского монастыря (Подножье, 9). Окунуться в неё все желающие смогут 19 января с 12 до 14 часов. На этот период будет ограничено движение транспортных средств по острову на участке дороги от дома № 9 до дома № 28 по улице поселок Подножье.

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