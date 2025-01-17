Как пройдут крещенские купания при крещенских оттепелях во Владивостоке — адреса и время

Крещение в этом году на юге Приморья ожидается необычайно тёплым, с оттепелями в дневные часы. Из-за тёплой погоды и периодов сильного ветра, который отрывает куски припайного льда, запрет выхода на лёд в открытой части Амурского залива во Владивостоке запрещён на протяжении всей зимы. Тем не менее традиционную купель в районе Спортивной гавани оборудуют, рядом будут дежурить спасатели и медики, сообщает ИА DEITA.RU.