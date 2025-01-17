В екатеринбургскую школу завезли пособия по астрологии

В Екатеринбурге в одной из школ появились книги, которые рассказывают об астрологии. «Астрологическое пособие для родителей» рассказывает о том, как преодолеть трудности в воспитании детей с помощью знаний по астрологии.
— Данные книги были подарены школе благотворительным фондом «Россиночка» в рамках новогодней акции. В образовательном процессе они не используются, — рассказали «КП-Екатеринбург» в Департаменте образования Екатеринбурга.
Впервые информация о книгах про астрологию в школах Екатеринбурга появилась на одном из развлекательных порталов. Пост разместила учительница, которая показала содержимое книг. В них есть разделы о зодиакальном гороскопе, восточном, а также раздел «Луна и ребенок».
Автором пособия указана Нина Вохринцева. В издании сказано, что она является магистром астрологических наук. Пособие было напечатано в 2014 году в издательстве «Страна фантазий», следует из информации в книге.