На левом берегу в Ростове разрешили строительство футбольной тренировочной базы

На Пойменной, 2а должны появиться постройки для основного и молодежного составов, женского состава, две трибуны на 500 и 1500 мест, административно-бытовой корпус с гаражом, а также КПП с зоной досмотра и хранения. Кроме этого, предполагается создание водопроводной насосной станции и индивидуального теплового пункта.