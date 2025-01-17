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На левом берегу в Ростове разрешили строительство футбольной тренировочной базы

Футбольному клубу «Ростов» выдали разрешение на строительство тренировочной базы.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» получил разрешение на строительство тренировочной базы на левом берегу Дона. Информацию об этом ранее опубликовали на сайте администрации донской столицы.

В документации сказано, что разрешение было выдано в конце 2024 года, и оно действительно до 28 декабря 2027 года.

На Пойменной, 2а должны появиться постройки для основного и молодежного составов, женского состава, две трибуны на 500 и 1500 мест, административно-бытовой корпус с гаражом, а также КПП с зоной досмотра и хранения. Кроме этого, предполагается создание водопроводной насосной станции и индивидуального теплового пункта.

Напомним, в 2024 году после проверки УФАС был заключен контракт на обустройство футбольного поля вблизи стадиона «Ростов Арена» на улице Левобережной.