Нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины

Как сообщил Telegram-канал «Бокал прессека», сгусток крови почти полностью перекрыл кровоснабжение правого полушария мозга женщины. Ее доставили в больницу всего через два часа после появления симптомов. К этому моменту у неё уже был паралич левой половины тела и асимметрия лица.