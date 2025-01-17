Раскрыто большое разнообразие в форме кометных поясов у далеких звезд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международный коллектив планетологов получил фотографии 74 поясов комет, окружающих далекие звезды, чье изучение раскрыло неожиданно большое разнообразие в структуре, форме и устройстве этих скоплений малых небесных тел. Об этом сообщила пресс-служба Тринити-колледжа.
«Полученные нами снимки раскрыли удивительное разнообразие в структуре кометных поясов. Некоторые из них похожи по форме на узкое кольцо, как пояс Койпера в Солнечной системе, но при этом большинство из них оказались значительно шире, из-за чего их будет более правильно называть дискообразными структурами, чем кольцами», — заявил доцент Тринити-колледжа Лука Матра, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Специалисты совершили это открытие в рамках проекта REASONS, направленного на всестороннее изучение близлежащих к нам звезд, а также их потенциальных спутников в виде планет и малых небесных тел при помощи микроволновых телескопов ALMA и SMA, установленных в высокогорных обсерваториях в Чили и на Гавайских островах.
Как объясняют астрономы, оба этих прибора способны отслеживать движение даже самых холодных скоплений пыли и газа, что позволяет использовать их для получения детальных снимков окрестностей близких к нам светил и изучения структуры их планетных систем. В частности, ученые воспользовались ALMA и SMA для поисков так называемых кометных поясов — особых областей на далеких окраинах звездных систем, где сосредоточено большое число комет.
Устройство, размеры и другие характеристики кометных поясов напрямую отражают историю формирования связанных с ними планетных систем, из-за чего они представляют большой интерес для астрономов. Ученые изучили снимки нескольких сотен близлежащих звезд, полученные при помощи ALMA и SMA, и обнаружили и детально изучили структуру скоплений комет в 74 из них.
Полученные ими снимки указали на неожиданно большое число кометных поясов, которые не были похожи на пояс Койпера в Солнечной системе — они отличались от него как по толщине, так и по форме и положению относительно центра звездных систем. Также ученые открыли следы присутствия крупных объектов размером с Луну в некоторых из этих поясов, и раскрыли связь между скоростью разрушения комет и расстоянием между поясом и светилом. Все это сильно расширяет наши представления об образовании планет, подытожили астрономы.