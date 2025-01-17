Раскрыто большое разнообразие в форме кометных поясов у далеких звезд

Полученные ими снимки указали на неожиданно большое число кометных поясов, которые не были похожи на пояс Койпера в Солнечной системе — они отличались от него как по толщине, так и по форме и положению относительно центра звездных систем. Также ученые открыли следы присутствия крупных объектов размером с Луну в некоторых из этих поясов, и раскрыли связь между скоростью разрушения комет и расстоянием между поясом и светилом. Все это сильно расширяет наши представления об образовании планет, подытожили астрономы.