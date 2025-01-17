Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов

С 1968 года ветеран проживал в Великом Новгороде и был почетным гражданином Новгорода и Новгородской области. По информации Развожаева, Александр Попов уделял внимание патриотическому воспитанию молодежи, рассказывая ребятам о своей службе и фронтовой юности. Даже будучи уже в почтенном возрасте, активно участвовал в патриотических мероприятиях.