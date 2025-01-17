Умер один из освободителей Севастополя от фашистов Александр Попов

«9 мая 1944 года возглавляемый им экипаж танка Т- 34 одним из первых ворвался в Севастополь. Свой боевой путь Александр Петрович продолжил на территории Польши и Германии, участвовал в Берлинской операции», — говорится в сообщении.
С 1968 года ветеран проживал в Великом Новгороде и был почетным гражданином Новгорода и Новгородской области. По информации Развожаева, Александр Попов уделял внимание патриотическому воспитанию молодежи, рассказывая ребятам о своей службе и фронтовой юности. Даже будучи уже в почтенном возрасте, активно участвовал в патриотических мероприятиях.
«За доблесть, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Александр Петрович был награжден орденами и медалями», — отметил губернатор Севастополя.
В прошлом году по просьбе Михаила Развожаева губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил ветерану памятную медаль «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков».