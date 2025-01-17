Президент «Амкара» объяснил свою отставку

Сегодня «Ъ-Прикамье» сообщал, что с президентом АНО «ФК “Амкар-Пермь”» Валерием Чупраковым досрочно расторгнут контракт. Господин Чупраков занимал этот пост с момента воссоздания клуба в 2021 году. По информации источника «Ъ-Прикамье», краевые власти, основной попечитель «Амкара», решили кардинально поменять схему управления клубом. Пост президента ликвидируется, и будет создан наблюдательный совет ФК. Его возглавит Дмитрий Мартынов, занимающий должность заместителя начальника управления ФСБ по Пермскому краю около пяти лет и являющийся активным болельщиком клуба.