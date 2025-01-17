Президент «Амкара» объяснил свою отставку

По данным пресс-службы ФК «Амкар», трудовой договор с господином Чупраковым расторгнут по соглашению сторон, сегодня состоится его последний рабочий день.
По словам Валерия Чупракова, если поставленная перед клубом цель оказалась невыполненной, «значит, нужны перемены». «Я готов начать эти перемены собственным примером», — подчеркнул он.
Сегодня «Ъ-Прикамье» сообщал, что с президентом АНО «ФК “Амкар-Пермь”» Валерием Чупраковым досрочно расторгнут контракт. Господин Чупраков занимал этот пост с момента воссоздания клуба в 2021 году. По информации источника «Ъ-Прикамье», краевые власти, основной попечитель «Амкара», решили кардинально поменять схему управления клубом. Пост президента ликвидируется, и будет создан наблюдательный совет ФК. Его возглавит Дмитрий Мартынов, занимающий должность заместителя начальника управления ФСБ по Пермскому краю около пяти лет и являющийся активным болельщиком клуба.
Возможную отставку президента «Амкара» Валерия Чупракова краевые власти начали обсуждать осенью прошлого года. Напомним, по итогам минувшего чемпионата клуб занял второе место в третьей лиге и не смог выполнить задачу на сезон — выйти в более престижный дивизион отечественного футбола.
В то же время в конце прошлого года Андрею Блажко, главному тренеру ФК «Амкар-Пермь», был продлен контракт, а новым спортивным директором назначен 41-летний Владимир Токарев, начальник любительского коллектива из Пермского края — ФК «Ильпар» (поселок Ильинский).