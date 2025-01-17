Иркутский госуниверситет рассказал об изменениях в правилах приема абитуриентов

Иркутский государственный университет рассказал об изменениях в правилах приема и перечне вступительных испытаний, которые ждут абитуриентов в 2025.
Нововведением стало то, что при поступлении на «Журналистику» и «Филологию» не придется сдавать творческие испытания. Обязательные предметы на ЕГЭ — русский язык и литература, на выбор — иностранный язык, история и обществознание.
Подать заявление можно максимум на пять направлений подготовки. Те, кто хочет учиться в аспирантуре или магистратуре могут отправить документы через портал госуслуг.
Также обязательно заявление о согласии на зачисление, отправить его можно через госуслуги, лично на бумаге, либо почтой. Ранее список поступавших формировался с помощью СНИЛСа, теперь же с указанием уникального кода.
Тех, кто хочет поступить на бакалавриат или специалитет зачислят на бюджет 6 августа. Возможно, будет дополнительных прием, но только при условии вакантных мест. На платные места зачисление проводится до 31 августа.
— Также баллы можно получить благодаря индивидуальным достижениям. Документ об образовании с отличием принесет 10 баллов, значок ГТО (золотой, серебряный, бронзовый) — пять баллов. Удостоверение к знаку «Отличник поста № 1» — два балла, волонтерство — два балла, — уточнили в пресс-службе ИГУ.
Для сдающих ЕГЭ по истории необходимо набрать минимум 36 баллов, по профильной математики — 40.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вступительные экзамены для абитуриентов изменились в ИрНИТУ.