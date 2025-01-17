Что можно и нельзя делать в сочельник перед Крещением 18 января 2025 года

В Беларуси православные верующие 18 января 2025 года отмечают Крещенский сочельник.
Крещенский сочельник, история.
Крещенский сочельник православные отмечают накануне большого праздника — Крещения Господня. Слово сочельник происходит от слова сочиво, или кутья. Речь идет про постную кашу, которую делали с добавлением грибной заправки или сладкой. Также 18 января завершались рождественские святки.
Крещенский сочельник, традиции.
По традиции, на сочельник старались придерживаться строгого поста. Из еды разрешалась только кутья. Кроме того, 18 января обязательно ходили в церковь на службу. Как правило, после нее на территории храма освещали воду. Согласно традициям, в Крещенский сочельник вода в кранах также святая. Также 18 января было принято окунаться в прорубь для укрепления здоровья.
Крещенский сочельник, что нельзя делать.
Запрещено вступать в конфликты, ругаться. Считается, что восстановить отношения будет довольно проблематично. Не рекомендуется топтать выпавший 18 января снег, так как он целебный. В сочельник не принято ставить на стол четное количество блюд. Под запретом венчание. Кроме того, день не подходит для того, чтобы давать деньги в долг. Это может поспособствовать финансовым трудностям.
Крещенский сочельник, что можно делать.
По традиции, 18 января проводили генеральную уборку. В указанный день принято придерживаться строгого поста. Из блюд разрешается только постная каша — кутья. Вечером всей семьей ходили в храм на службу. После нее на территории церкви освещали воду, которую обязательно набирали и приносили домой. Считается, что святая вода не портится. По возвращении из церкви освещали квартиру водой. А еще на сочельник обязательно гадали.
Крещенский сочельник, народные приметы.
Согласно приметам, какой окажется погода на сочельник, такой она будет и на Масленицу. Южный ветер предвещает большое количество гроз летом. В том случае, если 18 января снег и метель, то ждали богатого урожая.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси 13 — 19 января.
Тем временем назвали редкие имена, которыми называли минчане детей в 2024 году: «Нефтида, Олиана, Дорофея, Винсент, Дамиан, Леброн, Марсель».
Кстати, белорусский онколог назвала причину сложного лечения рецидивов рака.