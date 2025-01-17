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«Беларусь будет находиться под влиянием теплых воздушных масс». Синоптики сказали, какой будет погода на Крещение 19 января

Синоптики прогнозируют +7 градусов в Беларуси на Крещение 19 января.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют +7 градусов в Беларуси на Крещение 19 января, в воскресенье, информирует портал pogoda.by.

Прогноз погоды на Крещение в Беларуси 2025: какая температура будет 19 января.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 и 19 января территория страны будет находиться под влиянием теплых воздушных масс атлантического происхождения, которые поступают по периферии обширного антициклона, центр которого будет смещаться с Польши на Карпаты. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

В отдельных районах будет слабый туман. В ночные и утренние часы возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от −3 до +3 градусов. Днем ожидается от +1 до +7 градусов.

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