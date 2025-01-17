«Беларусь будет находиться под влиянием теплых воздушных масс». Синоптики сказали, какой будет погода на Крещение 19 января

Согласно прогнозу синоптиков, 18 и 19 января территория страны будет находиться под влиянием теплых воздушных масс атлантического происхождения, которые поступают по периферии обширного антициклона, центр которого будет смещаться с Польши на Карпаты. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.