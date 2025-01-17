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В Ташкенте объявлен антинаркотический месяц «Безопасная и здоровая столица»

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Ташкенте стартовал месяц комплексных специальных оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая столица». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Источник: Пресс-служба Таможенного комитета РУз

Как сообщается, инициатива направлена на борьбу с преступлениями и раннее предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.

В течение месяца, который продлится до 15 февраля, правоохранительные органы будут вести круглосуточную службу, а также наладят деятельность дневных и ночных спецгрупп.

«В целях обеспечения общественного порядка, предотвращения преступлений и правонарушений в городе Ташкенте сотрудники всех правоохранительных органов несут неустанную круглосуточную службу. Однако, несмотря на это, омрачающим фактом является высокий уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов».

говорится в сообщении.

По данным ГУВД, в результате мер, принятых правоохранителями по борьбе с данным видом преступлений, в течение 2024 года в столице было возбуждено 3 447 уголовных дел. Из этих преступлений 70%, или 2 413 были совершены в сети Интернет.

«В результате мероприятий оформлен в соответствующем порядке и прекращен незаконный оборот 238 кг 815 граммов наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих препаратов».

говорится в сообщении ГУВД.

В целях борьбы с подобными преступлениями в рамках месяца усиленно проводятся ночные рейды, выявляются такие факты, как ношение колюще-режущих и других запрещенных предметов, распространение наркотических средств («закладки»), занятие «наркограффити». По данным фактам будут приняты законные меры воздействия, отметили в пресс-службе.

В ГУВД также призвали граждан и гостей столицы принять активное участие в этом мероприятии.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о распространителях наркотиков или сильнодействующих препаратов, а также о тех, кто пишет наркограффити, попросили обращаться по телефону 71−206−44−79 или через Telegram-бот @stopnarko_bot.

При этом отмечается, что личность обратившихся гарантированно останется конфиденциальной.