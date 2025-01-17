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В Дзержинском районе Новосибирска без света остались почти 300 домов

Недавно здесь был пожар.

Источник: Комсомольская правда

17 января электроснабжение прервалось у новосибирцев из Дзержинского района. Речь идет об улицах Волочаевская, Караваева, Новороссийская, Липецкая, Почтовая, Почтовый Лог, Юрия Смирнова и Ярослава Гашека.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 290 домах. Отключение называют плановым, причина — ремонтные работы.

Подчеркнем, что всего лишь два дня назад жителей указанного сектора отрезали от ресурса из-за пожара в одном из домов по улице Волочаевской. Вполне возможно, что тогда коммунальщики не смогли восстановить до конца поврежденные электросети, что потребовало повторного отключения.

ЖКХ