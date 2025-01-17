В Дзержинском районе Новосибирска без света остались почти 300 домов

Подчеркнем, что всего лишь два дня назад жителей указанного сектора отрезали от ресурса из-за пожара в одном из домов по улице Волочаевской. Вполне возможно, что тогда коммунальщики не смогли восстановить до конца поврежденные электросети, что потребовало повторного отключения.