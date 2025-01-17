Глава региона Дмитрий Махонин обсудил итоги года в сфере культуры Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 16 января провел рабочую встречу с министром культуры региона Аллой Платоновой. На встрече они обсудили итоги 2024 года и перспективные планы.
Прошедший год в Прикамье прошел под знаком Года семьи. В его рамках реализовали более 170 событий. Флагманским событием стал фестиваль «Город встреч», объединивший более 200 тыс. человек. В число других важных для региона мероприятий вошли II Всероссийский фестиваль кино и анимации «Медвежонок», кинофестиваль «Лампа» и международный Дягилевский фестиваль.
Алла Платонова рассказала о больших инфраструктурных преобразованиях в сфере культуры региона. К ним следует отнести открытие малой сцены Пермского ТЮЗа и детской сцены «Театра-Театра», открытой после реконструкции сцены Большого зала Пермской краевой филармонии, обретении пермским кино своего нового дома в «Кристалл-Центре».
Еще одним важным событием в культурной жизни Прикамья стал первый учебный год в Краевой специальной музыкальной школе. В своих стенах она объединила 200 юных музыкантов, которые обучаются по 20 направлениям подготовки.
В Прикамье за прошедший год создали две школы креативных индустрий по нацпроекту «Культура», завершили капремонт в трех муниципальных домах культуры по тому же нацпроекту и региональной программы «Комфортный край». В муниципалитетах первых читателей приняли пять модельных библиотек — их количество достигло 40.
В крае продолжили работу 50 виртуальных концертных залов. Трансляции спектаклей и концертов за год посмотрели 45 млн человек.
На территории региона продолжили эффективное внедрение «Пушкинской карты» для молодежи, ей воспользовались более 70% этой категории населения региона. По эффективности ее реализации Пермский край занял 11-е место в России.
В прошлом году 58 школ искусств получили музыкальные инструменты, специальное оборудование и литературу на 41,2 млн руб. Повысили квалификацию 709 специалистов.
В 2025 году важными федеральными проектами станут нацпроект «Семья» и «Земский работник культуры». Более 200 событий посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Одной из главных тем года будет коми-пермяцкая культура и Коми-Пермяцкий округ, который отметит свой 100-летний юбилей, а также события в рамках полученного Пермью статуса «Молодежная столица России».
В Прикамье продолжит развитие киноиндустрия — от подготовки специалистов и проката оборудования до базирования киностудий. В этом году на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» начнут реализацию проекта Музея «Пермский Период».
Глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству дополнительно посвятить этот год популяризации коми-пермяцкого языка и культуры, а летом вновь провести фестиваль «Город встреч».
В своем телеграм-канале губернатор подчеркнул, что особое внимание краевые власти уделят проведению мероприятий в рамках объявленного Года защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы.
«При реализации событий необходимо ориентироваться на людей разных возрастов, вовлекать молодежные и патриотические движения в их организацию, проинформировать жителей края о предстоящих мероприятиях», — отметил Дмитрий Махонин.