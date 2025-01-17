Глава региона Дмитрий Махонин обсудил итоги года в сфере культуры Прикамья

Прошедший год в Прикамье прошел под знаком Года семьи. В его рамках реализовали более 170 событий. Флагманским событием стал фестиваль «Город встреч», объединивший более 200 тыс. человек. В число других важных для региона мероприятий вошли II Всероссийский фестиваль кино и анимации «Медвежонок», кинофестиваль «Лампа» и международный Дягилевский фестиваль.