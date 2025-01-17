На севере Уфы отключат воду в 511 домах

Как сообщили в МУП «Уфаводоканал», отключения плановые в связи с заменой арматуры, ремонтом водопровода, заменой участка водовода и задвижки.
Отключения запланированы на понедельник, 20 января (на 9 часов), вторник 21 января (на 9 часов),
В Орджоникидзевском районе Уфы на следующей неделе без холодного водоснабжения останутся 511 частных домов, детский сад, школа, мечеть, церковь, Северное кладбище и ряд учреждений, в том числе предприятия «Башнефти».
Как сообщили в МУП «Уфаводоканал», отключения плановые в связи с заменой арматуры, ремонтом водопровода, заменой участка водовода и задвижки.
Отключения запланированы на понедельник, 20 января (на 9 часов), вторник 21 января (на 9 часов),