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На севере Уфы отключат воду в 511 домах

В Орджоникидзевском районе Уфы на следующей неделе без холодного водоснабжения останутся 511 частных домов, детский сад, школа, мечеть, церковь, Северное кладбище и ряд учреждений, в том числе предприятия «Башнефти».

Источник: Башинформ

Как сообщили в МУП «Уфаводоканал», отключения плановые в связи с заменой арматуры, ремонтом водопровода, заменой участка водовода и задвижки.

Отключения запланированы на понедельник, 20 января (на 9 часов), вторник 21 января (на 9 часов), 21—22 января (на 23 часа).

ЖКХ