Разгневанный пассажир вывел из строя автобус во Владивостоке — соцсети

Пока неясно, что именно вывело пассажира из себя. Но жалоб на общественный транспорт Владивостока поступает очень много: грязные салоны, нарушения водителями Правил дорожного движения и вообще правил приличия, долгие простаивания на промежуточных остановках, нарушения установленного графика движения и проблемы с безналичным расчётом. Сейчас народное недовольство системой общественного транспорта, в частности автобусами, накаляется из-за того, что тарифы на проезд в общественном транспорте подняли, а качество пассажирских перевозок только ухудшается.