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Разгневанный пассажир вывел из строя автобус во Владивостоке — соцсети

Сегодня днём во Владивостоке на остановке «Некрасовская, 50» очевидцы заметили пустой автобус маршрута № 95, стоявший без пассажиров с разбитым окном около задней двери, сообщает ИА DEITA.RU. По предварительным данным, дебош учинил недовольный пассажир.

Источник: ДЕЙТА

По словам очевидцев, гражданин пробил стекло кулаком, остальные пассажиры не пострадали. По факту инцидента компетентные органы проводят проверку. В социальных сетях мелькают противоположные версии инцидента — один очевидец утверждает, что пассажир вышел из автобуса и разбил стекло, другой — что мужчина хотел сесть в автобус, но водитель захлопнул двери и начал движение, что рассердило пассажира.

Пока неясно, что именно вывело пассажира из себя. Но жалоб на общественный транспорт Владивостока поступает очень много: грязные салоны, нарушения водителями Правил дорожного движения и вообще правил приличия, долгие простаивания на промежуточных остановках, нарушения установленного графика движения и проблемы с безналичным расчётом. Сейчас народное недовольство системой общественного транспорта, в частности автобусами, накаляется из-за того, что тарифы на проезд в общественном транспорте подняли, а качество пассажирских перевозок только ухудшается.