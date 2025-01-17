Разгневанный пассажир вывел из строя автобус во Владивостоке — соцсети

По словам очевидцев, гражданин пробил стекло кулаком, остальные пассажиры не пострадали. По факту инцидента компетентные органы проводят проверку. В социальных сетях мелькают противоположные версии инцидента — один очевидец утверждает, что пассажир вышел из автобуса и разбил стекло, другой — что мужчина хотел сесть в автобус, но водитель захлопнул двери и начал движение, что рассердило пассажира.
Пока неясно, что именно вывело пассажира из себя. Но жалоб на общественный транспорт Владивостока поступает очень много: грязные салоны, нарушения водителями Правил дорожного движения и вообще правил приличия, долгие простаивания на промежуточных остановках, нарушения установленного графика движения и проблемы с безналичным расчётом. Сейчас народное недовольство системой общественного транспорта, в частности автобусами, накаляется из-за того, что тарифы на проезд в общественном транспорте подняли, а качество пассажирских перевозок только ухудшается.