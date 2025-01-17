Галактионова назвала своей главной задачей приумножение значения Пушкинского музея

Ранее она возглавляла Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. По ее словам, его сотрудничество с Пушкинским музеем будет расширяться.
В беседе с «Известиями» Галактионова подчеркнула, что в РОСИЗО сформирована крепкая команда, и этот музейный центр не свернет «со своих рельсов», расширяя работу не только с ГМИИ, но и с другими институциями. О конкретных планах в Пушкинском музее говорить пока преждевременно, отметила Ольга Галактионова.
О назначении Ольги Галактионовой на должность директора ГМИИ им. А. С. Пушкина сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова ранее в этот день.
Накануне, 16 января, Елизавета Лихачева сообщила «Известиям» о своем решении покинуть пост главы Пушкинского музея. Она возглавила музей в марте 2023 года, сменив на данной должности Марину Лошак, которая руководила музеем с 2013-го.