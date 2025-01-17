Галактионова назвала своей главной задачей приумножение значения Пушкинского музея

В беседе с «Известиями» Галактионова подчеркнула, что в РОСИЗО сформирована крепкая команда, и этот музейный центр не свернет «со своих рельсов», расширяя работу не только с ГМИИ, но и с другими институциями. О конкретных планах в Пушкинском музее говорить пока преждевременно, отметила Ольга Галактионова.