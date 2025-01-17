Казахстанцев призвали готовиться к сильным морозам

По данным синоптиков, атлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду на большей части Казахстана — в зоне его фронтальных разделов прогнозируются снег, метель, на западе, юге.
Сильные осадки прогнозируются ночью 18 января в Туркестанской области.
Сильный снег прогнозируются 20 января в области Ұлытау, 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой областях,
С 22 января по Казахстану начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к значительному понижению температуры воздуха ночью:
- на западе до 10−20 градусов мороза;
- на северо-западе и севере до 20−30 градусов мороза;
- в центре и на востоке ожидается до 25−35 градусов мороза;
- на юге страны — до 12−25 градусов мороза.
Жителей страны призывают быть внимательными и готовыми к сильным морозам и сложным погодным условиям.