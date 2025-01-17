Казахстанцев призвали готовиться к сильным морозам

Сильный снег прогнозируются 20 января в области Ұлытау, 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой областях, 21—22 января в Акмолинской, 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областях и в области Абай, 22—23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и в области Жетiсу.