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Казахстанцев призвали готовиться к сильным морозам

В Казахстане в ближайшие несколько дней ожидается значительное понижение температуры — граждан призывают быть готовыми к сильным морозам, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +1°
Источник: pixabay.com

По данным синоптиков, атлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду на большей части Казахстана — в зоне его фронтальных разделов прогнозируются снег, метель, на западе, юге.

20—21 января на севере страны обещают осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

Сильные осадки прогнозируются ночью 18 января в Туркестанской области.

Сильный снег прогнозируются 20 января в области Ұлытау, 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой областях, 21—22 января в Акмолинской, 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областях и в области Абай, 22—23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и в области Жетiсу.

С 22 января по Казахстану начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к значительному понижению температуры воздуха ночью:

  • на западе до 10−20 градусов мороза;
  • на северо-западе и севере до 20−30 градусов мороза;
  • в центре и на востоке ожидается до 25−35 градусов мороза;
  • на юге страны — до 12−25 градусов мороза.

Жителей страны призывают быть внимательными и готовыми к сильным морозам и сложным погодным условиям.