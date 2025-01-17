Стоит ли ждать скорого снижения ставок по вкладам, рассказал эксперт

Об этом рассказал главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, в настоящий момент все отечественные кредитные организации крайне внимательно следят за макроэкономической статистикой и уже в ближайшее время они, вероятно, начнут пересматривать свои ожидания в части изменения ключевой ставки ЦБ.
Вместе с тем, как объяснил специалист, российские банки будут принимать все прикладные решения по изменению условий размещения средств граждан на своих депозитах уже после ближайших заседаний Совета директоров Центрального банка страны.
Это связано с тем, что в декабре прошлого года ведомство достаточно сильно удивило большинство игроков банковской сферы, решив сохранить размер ключевой ставки на прежнем уровне, так что им даже пришлось понижать проценты по вкладам.