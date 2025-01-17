Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области подорожали услуги врачей и медикаменты

Стало известно, насколько в Ростовской области подорожали услуги врачей и лекарства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подорожали услуги врачей и лекарства. Такой вывод сделали в Ростовстате. Специалисты подсчитали индексы потребительских цен по итогам декабря 2024 года.

Аналитики выяснили, что все медицинские услуги в целом на отчетный период были на 0,46% выше, чем месяцем раньше и на 5,05% больше по сравнению с показателем годовой давности.

Медикаменты в декабре по отношению к ноябрю увеличились в цене на 0,58%, а к декабрю 2023 года — на 11,59%.

Добавим, также в Ростовстате подсчитали, какие продукты питания и насколько стали дороже в январе 2025 году.