Композитору Игорю Николаеву исполнилось 65 лет

Игорь Николаев трижды был женат. Первой супругой музыканта стала его одноклассница, с которой он когда-то сидел за одной партой, Елена Кудряшова. В начале 1978 года влюбленные поженились, а уже в октябре у пары родилась дочь Юлия. Брак продлился тринадцать лет: в 1991-м супруги развелись, после чего Кудряшова с дочерью переехали жить в США. По слухам, причиной разрыва стал роман Николаева с его подопечной, певицей Наташей Королевой, на которой композитор женился уже в следующем году после развода с Кудряшовой. Лишь спустя много лет, будучи уж бывшей женой Николаева, исполнительница «Желтых тюльпанов» призналась, что оказалась в роли «разлучницы» не по своей воле.