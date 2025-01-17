Экс-глава госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук осталась под домашним арестом

Кировский районный суд оставил экс-главу госкоммолодежи Башкирии Яну Гайдук под домашним арестом. Напомним, чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2021 году бывшая чиновница заключила договор на ремонт Дома молодёжи — «Йэшлек хауса», при этом нарушив ряд правил при проведении конкурса. Ущерб от действий Гайдук оценен в 2,6 млн рублей.
Ранее чиновница писала заявление с просьбой отправить ее на СВО.
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